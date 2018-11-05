Шойгу назвал военную разведку опорой безопасности России

Москва, 5 ноября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении военных разведчиков с профессиональным праздником отметил их вклад в обороноспособность России. Об этом говорится на странице ведомства в Faсebook.

С момента создания в России Полевого штаба Революционного военного совета прошло 100 лет. Все эти годы военная разведка помогает сохранять безопасность страны.

Шойгу подчеркнул, что новое поколение военных разведчиков продолжает традиции своих предшественников. Они совершенствуют мастерство, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов.

Министр адресовал слова благодарности ветеранам разведки, чьи подвиги вдохновляют новое поколение. Глава военного ведомства пожелал разведчикам крепкого здоровья, достижений на службе на благо Родины. Ранее Сергея Шойгу попросили присвоить одному из военных кораблей имя адмирала Геннадия Сучкова.