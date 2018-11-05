В Солсбери снова откроют ресторан, где обедали Скрипали в день отравления

Лондон, 5 ноября. Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, где обедали Сергей и Юлия Скрипали в день отравления, возобновит свою работу после восьмимесячного перерыва. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Британские власти заявили, что «опасности» для посетителей и работников ресторана больше нет. Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании выдало соответствующее разрешение на возобновление работы заведения. Изначально правоохранительные органы Соединенного Королевства заявляли, что после инцидента со Скрипалями здание, где расположен Zizzi, может быть снесено.

С марта 2018 года заведение было оцеплено, внутри проводили «тщательные дезинфекционные работы». Руководство ресторана сообщило, что все это время работникам продолжали выплачивать заработную плату. Им также была предложена психологическая помощь.

Открытие Zizzi состоится 6 ноября. Глава координационной группы «по восстановлению Южного Уилтшира после инцидентов в Солсбери и Эймсбери» Алистер Каннингем назвал возобновление работы ресторана «важным шагом».

«Мы продолжаем работу, цель которой — вернуть доверие приезжающих сюда людей и поддержать местных предпринимателей», — сказал Алистер Каннингем.

Как пишет The Telegraph, в день открытия в Zizzi не будет фиксированных цен на блюда. Посетители сами решат, сколько они готовы заплатить за ужин в ресторане. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из улиц Солсбери в марте 2018 года. По данным СМИ, в этот день они посещали ресторан Zizzi. Британские власти еще до проведения расследования заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом и обвинили Россию в причастности к инциденту. Москва неоднократно подчеркивала голословность обвинений, так как ни одного доказательства по делу предоставлено не было. Лондон до сих пор отказывается от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и не предоставляет информацию о расследовании. Все данные российская сторона получает исключительно в виде вбросов в СМИ.