Донецк, 5 ноября. Украинские силовики готовят в Донбассе операцию с применением химических веществ, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, в ДНР установили, что подразделения ВСУ, которые размещены вблизи населенных пунктах, «в срочном порядке доукомплектовываются средствами РХБ [радиационной, химической и биологической] защиты».

Безсонов утверждает, что, по данным разведки республики, украинские силовики готовят операцию с использованием химических отравляющих веществ против мирных жителей.

Напомним, вооруженный конфликт продолжается на юго-востоке Украины с 2014 года. После госпереворота республики Донбасса, отказавшись подчиняться новому украинскому руководству, объявили о своей независимости. Киев после этого начал вести военную операцию против республик Донбасса. Вопрос урегулирования конфликта в стране обсуждается, в том числе на минской площадке. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако, несмотря на соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами продолжаются.