Нужен опытный врач-психиатр: эксперт ответил депутату Рады, пригрозившему России оккупацией

День народного единства РФ не дает покоя украинским парламентариям. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Facebook написал, что «Россия разбудила украинскую нацию воинов и теперь будет обязательно оккупирована Украиной».

Он подчеркнул, что в 1612 году «российские ополченцы освободили Москву не от польских интервентов, а от украинцев».

«На самом деле Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков. Уже через шесть лет польско-украинские войска во главе с польским принцем Владиславом и украинским гетманом Сагайдачным повторно вторглись в Московию, победным маршем уничтожая царские крепости и войска, дошли до Москвы и взяли ее в осаду. Московия признала поражение в этой войне и заключила позорное для себя перемирие», — утверждает украинский депутат.

Другими словами, в настоящее время Россия якобы «отмечает день освобождения от украинской оккупации», который стал возможным исключительно по доброй воле казаков». При этом Мосийчук заявляет, что история циклична и поэтому Москве стоит готовиться к новой войне.

«История повторяется. И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение РФ между странами-победителями», — пишет депутат.

Комментируя сообщение Мосийчука, известный российский писатель, публицист и главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян заявил о полной деградации института украинского парламентаризма.

«Тут нужен только опытный врач-психиатр, потому что в данном случае речь уже идет об абсолютно невменяемом бреде. И тут можно обойтись без глубоких исторических изысков, потому что все давным-давно описано великими русскими историками Соловьевым, Ключевским и т. д. Заявления о том, что Россия обязательно будет оккупирована Украиной, — это вечная фантомная боль радикальных украинских националистов. Она появилась 100 лет назад и до сегодняшнего дня почти не претерпела ровным счетом никаких изменений», — пояснил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

По его же словам, наиболее вменяемые украинские депутаты и чиновники могут утверждать, что «ВСУ отожмут Краснодарский край, Таганрог, Воронеж и часть Ростовской области. А вот абсолютно оторванные от реальности парламентарии торжественно сообщают, что над Кремлем будет реять украинский флаг».

«Говорить можно все что угодно, Киев этим и пользуется. Но такие воинственные заявления следуют ровно в момент, когда на Украине обостряется социально-экономическая обстановка. Вот как только последовало заявление об очередном росте тарифов на газ, как только киевляне начали проявлять активное недовольство по поводу того, что уже полгода нет горячей воды, следует вброс от Мосийчука. Для чего? Для того чтобы перебить информационную повестку, только и всего», — продолжает Гаспарян.

Собеседник ФАН напомнил: в сознание рядовых украинцев постоянно транслируется мысль о том, что во всех бедах страны виноваты Москва и Кремль.

«Хотя именно в формате условного существования Малороссии или Украинской советской социалистической республики эта территория и добилась наибольшего развития. Я напоминаю, до декабря 1991 года Украина по промышленному потенциалу входила в десятку стран Европы. На сегодняшний день она считается одной из беднейших стран ЕС, уступая уже даже Молдове», — заключил эксперт.

Однако, как показывает практика, для украинской политики нет ничего невозможного, «а значит, и воинственные заявления Мосийчуков будут звучать и дальше».