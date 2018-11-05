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Молодожены разбились на вертолете в США сразу после свадьбы

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Молодожены разбились на вертолете в США сразу после свадьбы

Вашингтон, 5 ноября. Молодожены погибли при крушении вертолета в американском штате Техас практически сразу после свадебной церемонии, передает Daily Mail.

По информации издания, новобрачные Уилл Бейлер и Бейли Акерман покинули торжество на вертолете. Воздушное судно, пролетев только два километра, врезалось в холм. Спасатели нашли обломки вертолета и тела супругов и пилота только под утро, сообщили «Известия».

Друзья семьи отметили, что они были очень счастливы, а их свадьба была похожа на сказку. Как передает телеканал «360», друг жениха добавил, что Бейлер и Акерман провели свой последний день вместе среди родных и близких, это был «действительно лучший день в их жизни».

Бейлер и Акерман пробыли в статусе супругов только два часа.

Автор: Дарья Смолина
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