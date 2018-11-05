«Много шума и пафоса»: Пушков объяснил, почему США не смогут устроить нефтяной бойкот Ирану

Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нефтяные санкции США против Ирана не помогут Вашингтону достичь цели. Об этом он написал в Twitter.

5 ноября вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении энергетического сектора Ирана. Вашингтон обратился к мировому сообществу, чтобы вынудить его отказаться от закупок иранской нефти.

Американская администрация хочет свести на нет экспорт энергоресурсов из Ирана. США не удастся реализовать нефтяной бойкот, считает Алексей Пушков.

«Нефтяные санкции против Ирана не достигнут своих целей: много шума и пафоса, но при этом 8 стран выведены из-под санкций США», — написал он.

Он объяснил, что многие страны продолжат покупать иранскую нефть. Все громкие заявления США похожи на «новое шоу в духе Трампа, которое началось с фанфар», но не приведет Белый дом к цели.