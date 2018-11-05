Милонов отреагировал на стихотворение Шнурова об изнасиловании дознавателя

Москва, 5 ноября. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение о деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отреагировал на этот шаг музыканта.

Новое стихотворение Шнурова, как и многие предыдущие, снабжено нецензурными словами. В своем произведении лидер «Ленинграда» сравнивает полицейских с животными.

«Русский секс как русский бунт — бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив, — констатирует музыкант. — Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив».

Стихотворение разделило общественность на «за» и «против». Кто-то решил, что это очередное своеобразное проявление юмора Шнурова, а кто-то сравнил произведение с «плевком в лицо русской культуры». Последняя цитата принадлежит Милонову, который раскритиковал выходку рокера в соцсети. Шнурова он назвал «диагнозом современного состояния общества».

«Некогда табуированные из-за неприличности темы становятся свободными и обсуждаемыми, — приводит его слова РЕН ТВ. — Отсюда и патогенный дух, который витает в обществе. Шнуров как первичная язва при сифилисе. Как звездная сыпь при сифилисе. Просто симптом».

При этом депутат отметил, что изнасилование коллег в МВД пока еще не стало системой, однако ситуация свидетельствует о деградации сотрудников ведомства.

«Но, понимаете, сложно ругать его [Шнурова] за то, что он копается на помойке, — заметил Милонов. — Не будет помойки — не будет голода».

Милонов также обрушился с критикой на людей, которые оценили творчество лидера «Ленинграда».

«Шнуров хайпует, потому что очень многие его смакуют. Многие за счет него добиваются рейтингов, — констатировал парламентарий. — Как говорится, выпускают в огород, на площадь такого шута, а публика, как средневековая беззубая, бибикает, хмыкает, нравится ей».

Напомним, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября. По словам 23-летней сотрудницы уфимского отделения полиции, ее изнасиловали трое начальников.