Заявившую о ненужности детей государству чиновницу на Урале обвинили в незнании закона

Екатеринбург, 5 ноября. Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких заявила, что у молодежи сложилось ошибочное представление, что «государство им что-то должно». По словам Глацких, должны детям только родители, ведь «государство не просило их вас рожать». Об этом глава департамента сообщила на встрече с юными волонтерами в Кировграде.

Член Общественной палаты региона Александр Усольцев прокомментировал заявление Глацких. Эксперт считает, что высказывание чиновницы свидетельствует лишь о незнании закона и несоответствии занимаемой должности.

«На государство возложена обязанность, это прямо законом возложено. Понятно, что у нас большинство чиновников или лиц, которые исполняют государственные функции, не знакомы с законодательством. Порой у них складывается противоположное представление», — заявил Усольцев в комментарии телеканалу «360».

Эксперт отметил, что в Конституции РФ написано, что «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства». По словам Усольцева, у каждого чиновника, помимо знания законов, должна быть совесть и нравственные ценности, которыми он руководствуется.