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Экс-главу апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за измену

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Экс-главу апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за измену

Киев, 5 ноября. Киевский суд санкционировал арест бывшего председателя апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым» об избрании меры пресечения Чернобуку.

«Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — написала Сарган в Twitter.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук «осуществлял подрывную деятельность, помогая крымским судам перейти на осуществление правосудия по российскому законодательству». Экс-судья был объявлен в розыск в июле 2018 года. СБУ задержала его в ноябре.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в марте 2014 года. После госпереворота на Украине в регионе был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что Крым вошел в состав России в соответствии с международным законодательством, а потому вопрос о его статусе закрыт окончательно.

Автор: Регина Пак
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