США восстановили действие санкций против Ирана | 5 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США восстановили действие санкций против Ирана Американские санкции против Ирана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году, вступили в силу. Ограничительные меры направлены и против Тегерана, и против зарубежных компаний, которые поддерживают связи с Ираном. В первую очередь санкции направлены против нефтяной активности республики. Также они коснутся банковской сферы, судостроения, морских перевозок и еще ряда отраслей. В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США, а Вашингтон еще «пожалеет» о принятом решении.

Оппозиционеры Черногории обратились к Владимиру Путину за помощью Черногорские оппозиционеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич обратились к главам нескольких государств, в том числе к президенту России Владимиру Путину, с просьбой защитить их от политического преследования со стороны властей. Депутаты парламента Черногории заявили, что против них на родине ведутся судебные процессы, которые, по их мнению, носят политический характер. Оппозиционеры попросили лидеров стран «своим авторитетом» помочь защитить принципы демократии, а также прекратить «кафкианское преследование» депутатов и движения. Напомним, в Черногории Мандича и Кнежевича обвиняют в подготовке государственного переворота.

Порошенко заявил о том, что Анкара поможет Киеву в борьбе с российским влиянием в Азовском море Анкара окажет содействие Киеву в борьбе с российским влиянием в Азовском море, заявил президент Украины Петр Порошенко во время своей встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер заявил: «Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» России в Азовском море». В свою очередь, главы министерств обороны Украины и Турции провели переговоры и обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе.