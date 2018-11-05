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Медведев призвал Россию и Китай защищать существующие торговые режимы

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Медведев призвал Россию и Китай защищать существующие торговые режимы

Шанхай, 5 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал РФ и КНР защищать существующие торговые режимы. Об этом он заявил на встрече председателем Китая Си Цзиньпином.

Медведев поблагодарил китайских партнеров за приглашение России на Первую китайскую международную выставку импортных товаров.

«Наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы международной торговли защищать, — констатировал глава правительства России, — а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда бывает».

Премьер-министр России назвал выставку хорошей площадкой для продвижения важной повестки дня в сфере международной торговли.

Медведев призвал Россию и Китай защищать существующие торговые режимы

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что уровень взаимодействия между Россией и Китаем беспрецедентно высок.

Ранее Медведев заявил, что в наши дни санкционная политика и протекционизм стали реальностью мировой экономики.

Автор: Катерина Иванова
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