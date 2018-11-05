Житель Тульской области спрятал тело умершей матери за границей и 15 лет получал пенсию

Тула, 5 ноября. Житель Тульской области скрыл смерть своей матери и на протяжении 15 лет получал за нее по доверенности социальные выплаты. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения скрыл от социальных служб факт смерти своей матери. В начале 2000-х он вывез тело скончавшейся жительницы Тульской области в сопредельное государство и похоронил ее там. После этого он продолжил получать пенсию, предназначенную покойной.

Информация о возможном преступлении поступила в российскую полицию по каналам Интерпола, пишут «Известия». Согласно данным из свидетельства о смерти, женщина 1930 года рождения скончалась в 2001 году.

«Эти сведения позволили полицейским изобличить мужчину в мошенничестве», — сообщила Ирина Волк.

Органы внутренних дел Тульской области расследуют дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».