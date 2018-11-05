«Москва разбудила нацию воинов»: в Киеве пригрозили России новой оккупацией

Киев, 5 ноября. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчик пригрозил оккупировать Россию. Его послание об украинской «нации воинов» опубликовано на странице в социальной сети Facebook.

Мосийчук заявил, что российские ополченцы в 1612 году освободили Русь не от поляков, а от украинцев.

«На самом деле, Московию в тот день оставило 12-тысячное войско гетмана Ходкевича, в состав которого входило 8 тысяч украинских казаков», — написал он.

Украинский депутат напомнил, что в 1618 году состоялся польско-украинский поход, который возглавляли король польский и великий князь литовский Владислав IV и украинский гетман Войска Запорожского Петр Сагайдачный. По его словам, польско-украинские войска «победным маршем уничтожая царские крепости и войска» дошли до столицы и взяли ее в осаду.

По его мнению, Россия празднует день освобождения от украинской оккупации, которая якобы была возможна только по «доброй воле казаков», которые покинули Кремль.

«И современной Московии следует ждать новую украинскую оккупацию. Мы уже идем, вы разбудили нацию воинов, и теперь ее может успокоить только оккупация Московии и разрушение Кремля, свержение местной тирании и распределение РФ между странами победителями», — пообещал Мосийчук.

Примечательно, что в Киеве уже не первый раз пытаются переписать историю и интерпретировать ее совсем в другом русле. На днях украинский президент Петр Порошенко заявил о жестокости войск российского императора Петра Первого. Слова Порошенко опроверг публицист Александр Широкорад, подчеркнув, что очередная попытка украинского лидера подать историю в новом виде уже не вызывает удивления, так как киевские власти уже давно встали на этот путь.