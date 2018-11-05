Ученые предупредили об опасности употребления молока при простуде

Москва, 5 ноября. Ученые предупредили об опасности употребления молока и молочных продуктов при простуде. Результаты исследования были опубликованы в журнале Laryngoscope.

Ученые обратили внимание на связь между интенсивностью выделения слизи у человека и его простудой. Как оказалось, в слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые убивают микробы, и уберегают человека от болезни. Однако, если он простудился, то организм начинает вырабатывать слишком много слизи.

Отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош обратил внимание, что молоко и молочные продукты лишь усиливают эти симптомы. Его теорию подтвердило исследование, в котором участвовали 26 мужчин и 82 женщины. Жалующиеся на повышенную секрецию слизи больные, которых посадили на безмолочную диету, стали чувствовать себя лучше, передает «Утро».