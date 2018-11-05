Ученые предупредили об опасности употребления молока при простуде
Москва, 5 ноября. Ученые предупредили об опасности употребления молока и молочных продуктов при простуде. Результаты исследования были опубликованы в журнале Laryngoscope.
Ученые обратили внимание на связь между интенсивностью выделения слизи у человека и его простудой. Как оказалось, в слизи содержатся антибактериальные ферменты, которые убивают микробы, и уберегают человека от болезни. Однако, если он простудился, то организм начинает вырабатывать слишком много слизи.
Отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош обратил внимание, что молоко и молочные продукты лишь усиливают эти симптомы. Его теорию подтвердило исследование, в котором участвовали 26 мужчин и 82 женщины. Жалующиеся на повышенную секрецию слизи больные, которых посадили на безмолочную диету, стали чувствовать себя лучше, передает «Утро».
«Разумно заключить, что всякий больной, чувствующий, что молоко провоцирует выделение слизи, должен сократить ежедневную порцию молока, либо вовсе отказаться от молочных продуктов», — сделал вывод Фрош.