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«Политически корректный мусор»: в Британии раскритиковали детское шоу за гендерно-нейтральных снеговиков

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«Политически корректный мусор»: в Британии раскритиковали детское шоу за гендерно-нейтральных снеговиков

Москва, 5 ноября. Британское детское шоу Caties Amazing Machines («Удивительные машины Кэти») телеканала CBeebies раскритиковали за гендерно-нейтральное обозначение «снеговика», пишет издание Sun.

Ведущая шоу Кэти Мэннингс назвала снеговиков нейтральным словом «снеголюди». Известно, что телеканал ориентирован на молодую аудиторию, им управлят Би-би-си.

Родители раскритиковали шоу, называя его «политически корректным мусором», за который не стоит платить. В русском языке все определенно: снеговик — мужского рода, а снежная баба — женского.

«Политически корректный мусор»: в Британии раскритиковали детское шоу за гендерно-нейтральных снеговиков

На Руси снеговиков почитали как дух зимы, в славянской мифологии сохранился миф о Снегурочке, ожившей девочке. Эта история легла в основу одноименной пьесы Александра Островского.

Автор: Ирина Селезнева
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