Москва, 5 ноября. Кунцевский районный суд Москвы восстановил членство Федерации компьютерного спорта Москвы в ФКС России и вернул главе столичного ФКС Александру Горбаченко должность первого вице-президента всероссийской федерации.

«Никакие судебные разбирательства не должны мешать развитию киберспорта», — заявил Горбаченко в интервью телеканалу «360».

Горбаченко рассказал, что за время судебных разбирательств в Москве не было проведено ни одного мероприятие по киберспорту всероссийского формата, а запланированный чемпионат был отменен. Судебные разбирательства сказались на деятельности ФКС Москвы. Все отмененные в текущем году мероприятия будут проведены до конца года.

Глава ФКС Москвы отметил, что во время разбирательств московская федерация провела киберспортивную студенческую лигу и другие городские соревнования.

ФКС России исключил столичный ФКС из-за того, что якобы Горбаченко нарушил необязательный регламент. Глава московской федерации давал комментарии СМИ и вел публичную деятельность, что послужило поводом для лишения аккредитации.

Однако всероссийская федерация не смогла предоставить доказательства, поэтому суд отменил решение ФКС России и восстановил членство московского ФКС.