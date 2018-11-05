Расчленили или растворили в кислоте: Турция выясняет, что случилось с телом Хашукджи

Москва, 5 ноября. Турция расследует сообщения о том, что тело погибшего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщил, что тело Хашукджи «не нуждалось в похоронах», так как оно было растворено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней с ним резиденции.

«Ранее наша прокуратура заявила, что тело Хашукджи было расчленено, а сейчас есть заявление, что тело было растворено в кислоте», — цитирует агентство Anadolu турецкого политика.

Вице-президент Турции подчеркнул, что Анкара предпринимает все усилия для раскрытия преступления. По его словам, расследование дела идет успешно, но есть вопросы к Эр-Рияду, и требование о выдаче виновных остается в силе.

Напомним, Хашукджи — обозреватель американской газеты Washington Post — пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ночь на 20 октября появилась информация о том, что, по предварительным данным, журналист мертв. Ссора с сотрудниками консульства привела к смерти обозревателя. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было намеренным, эту информацию подтвердил и генеральный прокурор королевства. По этому делу задержаны 18 человек. Эр-Рияд собирается судить подозреваемых в убийстве журналиста на территории своей страны.