Государство не просило вас рожать»: на Урале разгорается скандал из-за слов чиновницы о помощи детям

Кировград, 5 ноября. На Урале разгорается скандал из-за слов чиновницы о государственной помощи детям. Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство «ничего не должно» молодежи. Этим она объяснила проблему финансирования детских и молодежных проектов. По ее словам, молодежь должна решать свои проблемы самостоятельно, так как «государство не просило родителей их рожать».

Высказывание было сделано во время рабочей встречи Глацких в Кировграде. По ее словам, у нынешнего поколения складывается представление, что власти страны должны им помогать. Чиновница же считает, что помогать своим детям должны только родители, так как именно они приняли решение привести в этот мир еще одного человека.

«Государство не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Глава департамента молодежной политики призвала молодежь «менять представление» о помощи государства и делать все самостоятельно, пишет 66.Ru.

Напомним, Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. Занимает должность руководителя департамента молодежной политики Свердловской области с 2016 года.

Отметим, что проблемы демографии и повышения уровня рождаемости активно обсуждаются на государственном уровне. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отмечал, что в стране удалось переломить негативные демографические тенденции, однако кризис еще не до конца преодолен. Владимир Путин отмечал, что необходимо ответить на грядущие вызовы. В июне во время «прямой линии» президент РФ призвал снизить ипотечную ставку для многодетных семей.