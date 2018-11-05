У России и Украины единая история: киевский ученый опроверг мифы националистов

Киев, 5 ноября. Украинский ученый Петр Толочко опроверг мифы, которые распространяют украинские националисты, о том, что история Украины идет отдельно от истории России.

По словам Толочко, заявления киевских радикалов о «древних украх» и «Украине-Руси» не соответствуют действительности. Ученый подчеркнул, что Киев исторически является частью Русского мира, который простирался от Архангельской области до причерноморских земель.

Академик обратил внимание на записи первых летописцев, которые указывали границы единого православного русского пространства от Новгорода до Киева, а также от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья. По словам специалистов, невозможно представить Русскую православную церковь без выходца из Малороссии Димитрия Ростовского, а период правления Петра I без ректора Киево-Могилянской академии Феофана Прокоповича.

«У России и Украины единая история, единый предмет исследования, это исторический факт, — заключил Толочко, — и от этого никуда не денешься».

Он отметил, что, сколько бы украинцы не провозглашали курс на интеграцию с Европой и не пытались отказаться от всего российского, в частности языка, это будет бессмысленно.