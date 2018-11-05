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Премьер Израиля намерен встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

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Премьер Израиля намерен встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

Тель-Авив, 5 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. Об этом сообщил заместитель гендиректора департамента Евразии МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

По словам представителя МИД Израиля, возможность встречи лидеров России и Израиля еще обсуждается, пока рано говорить о том, что встреча состоится. Бен-Цви отметил, что ситуация осложняется недостаточным количеством времени.

«Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», —  сообщил представитель МИД Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможную встречу Нетаньяху и Путина. По словам Пескова, пока график президента РФ предусматривает только переговоры с главой США Дональдом Трампом, но, возможно, что стороны пообщаются «на ногах».

Напомним, мероприятие с участием высокопоставленных гостей и лидеров государств приурочено к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Автор: Софья Куликова
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