Армия России становится непобедимой: эксперт объяснил особенности «танков-убийц»

Американское издание The National Interest опубликовало статью военного эксперта Чарли Гао, в которой приведены пять малоизвестных особенностей российских основных боевых танков. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Так, по мнению журналиста, одной из примечательных особенностей российских боевых машин является система дистанционного подрыва снарядов «Айнет». Она дает возможность вводить информацию о расстоянии до цели, что обеспечивает подрыв снаряда в самый необходимый момент.

В свою очередь военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью корреспонденту ФАН объяснил, как конкретно работает система.

«На башне стоит прибор, анализирующий обстановку вокруг боевой машины. Если в сторону российского танка летит вражеский снаряд, «Айнет» засекает его и посылает сигнал на башню, где стоит пояс из взрывчатых веществ. Последний выстреливает в сторону снаряда шрапнель, которая сбивает его на подлете. Таким образом, сбиваются все кумулятивные и осколочные снаряды. Подкалиберные сбить не получается, но даже так штука очень полезная и значительно повышает живучесть танка», — говорит российский военный аналитик.

Следующей особенностью российских боевых машин был отмечен всепогодный многоканальный прицел наводчика (ПНМ) с названием «Сосна-У». Прицельный комплекс оснащается автоматом сопровождения цели с тепловизором. Система позволяет эффективней вести огонь, практически полностью исключая допускаемые стрелком ошибки.

«Это хороший прицел, он у нас уже давно стоит. Работает так: стрелок находит цель, ставит на ней перекрестие и нажимает кнопку «Запомнить», после чего «Сосна-У» начинает автоматически эту цель сопровождать. Она также высчитывает расстояние до цели, углы и т. д. Далее, если необходимо, в нужный момент нажимается кнопка, и ПНМ отправляет снаряд куда нужно», — продолжает Литовкин.

Американский же аналитик выделяет комплекс «Сода». Благодаря использованию целой системы металлических трубок, дренажной сети и покрытию асбестовой тканью он защищает экипаж танков от проникновения внутрь машины напалма и другой зажигательной смеси.

«Там просто стоят изоляционные материалы, которые не дают зажигательной смеси проникнуть внутрь башни, нанося термический урон экипажу. Отличная система, позволяющая избежать подрыва боеприпасов внутри башни, исключающая уничтожение боевой машины. Насколько мне известно, у машин западного образца такой системы нет. В НАТО сами признают, что у них такой техники нет, а это о многом говорит», — поясняет собеседник ФАН.

Далее следует воздухозаборное устройство танка Т-80, которое нагнетает кислород в газотурбинный двигатель боевой машины. Таким образом значительно повышаются скоростные характеристики военной техники. Особого внимания со стороны Гао удостоился дистанционно наводимый пулемет танка Т-90. Управляемый из кабины стрелковый комплекс становится невероятно эффективным в городских боях с пехотой и легкими военными машинами противника.

«Но нужно понимать: когда СМИ США выделяют особенности и внутреннюю начинку наших танков, они не только рассказывают, что они [танки] уникальны, это также выпрашивание денег на модернизацию своей боевой техники. Во-вторых, сами танки не воюют, война ведется комплексно: танки, боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты, ударные вертолеты, беспилотники и т. д. Это все комплексно происходит. Да, конечно, наши системы защиты и баллистические вычислители — одни из лучших в мире, но, когда все работает слаженно, как единый механизм, армия РФ становится непобедимой», — заключил Литовкин.

Напомним, Т-80 — основной танк с единой газотурбинной силовой установкой. Производился в Советском Союзе и Российской Федерации. Это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Т-90 «Владимир» — российский средний основной танк. Оснащается 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М. Является глубокой модернизацией Т-72Б и в настоящее время считается одной из самых современных боевых машин.