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Генпрокурор Украины рассказал, когда завершится следствие по делу об убийстве Гандзюк

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Генпрокурор Украины рассказал, когда завершится следствие по делу об убийстве Гандзюк

Киев, 5 ноября. Следствие по делу об убийстве украинской активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк скоро завершится, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Следователи провели 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, сообщил генеральный прокурор. По словам Луценко, следствие Нацполиции «ни на день не останавливалось».

«[Следствие] … скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко также провел в минувшее воскресенье совещание в связи с кончиной активистки.

Напомним, летом неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Активистка получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций. 4 ноября она скончалась. Сотрудники правоохранительных органов расследовали дело о покушении на убийство, после ее смерти дело переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители задержали шестерых подозреваемых по делу, суд арестовал четверых.

Автор: Дарья Смолина
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