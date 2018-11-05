Киев, 5 ноября. Следствие по делу об убийстве украинской активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк скоро завершится, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Следователи провели 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и другие процессуальные действия, сообщил генеральный прокурор. По словам Луценко, следствие Нацполиции «ни на день не останавливалось».

«[Следствие] … скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко также провел в минувшее воскресенье совещание в связи с кончиной активистки.

Напомним, летом неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Активистка получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций. 4 ноября она скончалась. Сотрудники правоохранительных органов расследовали дело о покушении на убийство, после ее смерти дело переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители задержали шестерых подозреваемых по делу, суд арестовал четверых.