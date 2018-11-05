Шестеро мигрантов несколько дней насиловали школьницу в Германии

Мюнхен, 5 ноября. Шестерых мигрантов из Афганистана обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в Мюнхене. Полиция задержала пять подозреваемых, один находится в розыске.

Подросток познакомилась с одним из обвиняемых, 20-летним мигрантом, летом. Пара продолжила общаться, однако спустя время молодой человек стал проявлять излишнюю настойчивость.

Обвиняемый принудил школьницу к интимным отношениям, угрожая применить силу и избить девушку. После к ним присоединились еще пять знакомых молодого человека в возрасте от 20 до 25 лет. Как сообщает издание «Вечерний Мюнхен», девушку могли насиловать в течение нескольких дней.