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«Россия — наш друг»: глава МИД Израиля рассказал о регулярных контактах по Сирии

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«Россия — наш друг»: глава МИД Израиля рассказал о регулярных контактах по Сирии

Тель-Авив, 5 ноября. Израиль и Россия поддерживают регулярные контакты по вопросам урегулирования конфликта в Сирии, диалог после трагедии с российским самолетом Ил-20 не прекращается, об этом заявил заместитель гендиректора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наом Кац.

«Россия — друг Израиля, у нас хорошие дружеские отношения. Россия сильно представлена в Сирии, это факт. Мы сотрудничаем по каналам деконфликтинга постоянно», — сообщил Кац на встрече с российскими журналистами.

Напомним, в сентябре в Средиземном море российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит сирийскими ПВО. В момент крушения израильская авиация наносила удары по территории Сирии. В Минобороны РФ заявили, что израильские истребители использовали российский самолет в качестве прикрытия. Тель-Авив вину отрицает.

Автор: Софья Куликова
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