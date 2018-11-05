«Джинн из бутылки»: эксперт прокомментировал ситуацию в США со «вмешательством»

Москва, 5 ноября. Политический эксперт прокомментировал проведение расследования в отношении демократов в американском штате Джорджия из-за возможной хакерской атаки на избирательную систему штата.

Ранее власти штата Джорджия обвинили Демократическую партию в хакерской атаке на избирательную систему. По информации СМИ, хакеры попытались взломать систему регистрации избирателей, однако серьезных последствий удалось избежать. Демократы категорически отвергают все обвинения.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок назвал «джином из бутылки» ситуацию, связанную с «вмешательством».

«[Джинн] был первоначально выпущен для обвинений в адрес России, и она считалась главным актором в этом процессе. Но было понятно, что рано или поздно эта история перекинется на другие страны. Звучало заявление о том, что Китай представляет большую угрозу, понятно, что следующим шагом было использование самими американскими политическими акторами новых технологий для влияния на политический процесс в своей стране», — цитирует RT эксперта.

Бышок подчеркнул, что демократы будут принципиально придерживаться позиции, что американский лидер Дональд «Трамп — «ставленник» Кремля». Новости о «вмешательстве» демократов сами же члены партии будут интерпретировать так: Трамп и республиканцы хотят «отвести от себя подозрения». По мнению эксперта, спекуляции относительно «российского вмешательства» будут продолжаться.

Напомним, в США Россию обвинили во «вмешательстве» после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году. Москва все обвинения категорически отвергает. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал их абсолютно голословными.