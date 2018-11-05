Апокалипсис близко: третье пророчество о конце света увидели в Иерусалиме

Иерусалим, 5 ноября. В Иерусалиме увидели третье пророчество о приближении конца света. Как пишет газета The Sun, по стене плача проползла змея.

Верующие люди серьезно обеспокоены явлениями последнего времени. По их словам, сбываются пророчества из священного писания, которые предвещают скорый Апокалипсис.

Так, по словам очевидцев, по стене плача в Иерусалиме проползла змея. Многие при этом отмечают, что ничего в этом сверхъестественного не было — рептилия просто охотилась на голубя. Однако знатоки Торы — священного писания иудаизма — убеждены, что сбылось третье пророчество.

Ранее, в октябре этого года, израильский фотограф увидел живую рыбу в Мертвом море. Он это связал с предсказанием пророка Иезекииля о появлении жизни в мертвых водах перед Апокалипсисом.

До этого в Израиле родился теленок красного цвета. Из текста Торы следует, что красная корова занимает центральное место в предсказании приближающегося конца света.