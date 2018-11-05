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Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста

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Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста

Москва, 5 ноября. Защита руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на продление его ареста, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Апелляция подана в Апелляционный суд Херсонской области по почте, так как адвокат журналиста находится в Киеве. Напомним, ранее Херсонский городской суд постановил продлить арест Вышинского до 28 декабря.

«Апелляционная жалоба подана по почте и мы ждем ответа», — приводит слова Доманского РИА Новости.

Адвокат выразил надежду, что апелляция будет рассмотрена в ближайшее время. В понедельник, 5 ноября, один из адвокатов Вышинского собирается навестить арестованного журналиста в СИЗО Херсона.

Защита Вышинского подала апелляцию на продление ареста

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что Киев должен незамедлительно освободить арестованного Вышинского. В МИД отметили, что журналисты не должны быть мишенью.

Автор: Катерина Иванова
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