Фрегат «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и направился в Средиземное море

Москва, 5 ноября. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя, он пополнит соединение ВМФ России в Средиземном море, рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Перед походом экипаж фрегата провел учения, на которых были отработаны основные маневры во время интенсивного судоходства, а также артиллерийские стрельбы.

Корабль назвали в честь вице-адмира Степана Макарова. Судно было заложено в 2012 году и спущено на воду в 2015 году. Отмечается, что на борту корабля могут находиться 200 человек.

Фрегат вооружен ракетами «Калибр-НК», ЗРК «Штиль-1», на его палубе можно разместить вертолеты Ка-27 или Ка-31. Эксперты считают, что экипаж «Адмирала Макарова» способен высокоэффективно справиться с поставленными перед ним боевыми задачами.