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Названа дата дебютного боя Мейвезера в ММА

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Названа дата дебютного боя Мейвезера в ММА

Токио, 5 ноября. Многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств (ММА) 31 декабря в Токио в рамках организации Rizin. Об этом сообщил представитель организации.

Соперником непобедимого 41-летнего американца, на счету которого 50 побед в 50 боях, станет 20-летний японец Тенсин Насукава. На счету японского спортсмена четыре поединка в ММА, все они завершились победой Насукавы, сообщает News.ru.

Мейвезер становился чемпионом в пяти весовых категориях. В 2017 году в последнем боксерском поединке боец победил ирландца Конора Макгрегора техническим нокаутом.

Ранее появились слухи о том, что Мейвезер может встретиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 31st 2018 #Tokyo

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Автор: Софья Куликова
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