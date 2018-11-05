Более десяти силовиков стали жертвами перестрелки с талибами в Афганистане

Москва, 5 ноября. Более десяти силовиков были убиты во время перестрелки с боевиками радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России) в провинции Газни в центральной части Афганистана, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

При нападении талибов на блокпост в уезде Хогьяни погибли восемь солдат, еще трое получили ранения. В каком состоянии они находятся, остается неизвестно. В уезде Малистан погибли пятеро сотрудников полиции во время перестрелки.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в результате столкновения несколько десятков боевиков было ликвидировано или ранено.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана». По последним данным, талибы контролируют примерно половину территории страны. Кроме того, в Афганистане усиливает влияние террористическая организация «Исламское государство»1, запрещенная в России. По всей стране проходят операции по борьбе с экстремистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.