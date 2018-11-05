Мистический лес и танцевальное шоу роботов. Фестиваль света в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге проходит третий осенний Фестиваль света. В этом году местом проведения стала площадка СКК «Петербургский» и Московский парк Победы. Основные темы фестиваля: космос, цифровые технологии и будущее. На фасад СКК «Петербургский» проецируется мультимедийное 3D-шоу. Кроме того, гости фестиваля смогли увидеть более 30 световых инсталляций: мобильный планетарий, «Светящиеся шары» и «Гигантские зайцы», шоу танцующих роботов. Как отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, основная задача фестиваля — привлекать гостей ради событийного туризма.

«У нас сегодня фестиваль света разделен на 2 площадки: первая площадка на стене первого в мире крытого футбольного стадиона СКК и вторая площадка вообще уличная, рядом с СКК. Инсталляций у нас много: есть и танцующие роботы, и все, что сегодня современно и привлекательно. Мы впервые на Фестивале света используем технологию запуска так называемых дронов, это тоже довольно интересно. Как нам кажется, наша задача получается, мы уже видим, что в Петербург приезжают иностранцы ради Фестиваля света», — рассказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

В 2018 году Фестивалю света в Санкт-Петербурге присвоен статус «Национального события 2018 года».