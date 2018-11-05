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Хантсман пожаловался на спецслужбы РФ, заставляющие его уединяться с женой

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Хантсман пожаловался на спецслужбы РФ, заставляющие его уединяться с женой

Москва, 5 ноября. Американский посол в Москве Джон Хантсман дал интервью газете штата Юта The Deseret News, в котором рассказал о непростой службе дипломата в России.

В беседе с американскими журналистами Хантсман отметил, что у него есть все основания полагать, что его резиденция в Спасо-Хаус изобилует подслушивающими устройствами. По словам посла, это создает для него много трудностей во время разногласий с супругой.

По мнению американского дипломата, российские спецслужбы заставляют его уединяться с женой. Чтобы продолжить ссору в помещении без жучков, Хантсман ведет ее в посольство, где есть потаенная комната, защищенная от прослушки.

Кроме того, как оказалось в России послу США якобы угрожают.

«Они могут сделать жизнь довольно сложной многими способами, и такое происходило и продолжает происходить, — рассказывает Хантсман согражданам через The Deseret News. — Убивать домашних питомцев, прокалывать шины, оставлять какие-то вещи у вас в доме, просто чтобы напомнить, что «мы тут были». Это может возыметь психологическое действие, когда начинаешь чувствовать себя несколько более уязвимым».

Однако любопытно, что с момента переезда Хантсмана в Москву его неизменно видят на улицах столицы в компании роскошного породистого немца Сэми. Здоровье кобеля не вызывает сомнений. Загадкой остается, кто же из домашних питомцев якобы был измучен «российскими шпионами».

Хантсман пожаловался на спецслужбы РФ, заставляющие его уединяться с женой

Также американец возмущен несговорчивостью русских. Это тоже вызывает некоторые удивления, так как задача послов как раз заключается в работе с вопросами, которые вызывают разногласия. Со сговорчивыми партнерами смогли бы работать многие.

Кроме того, Хантсман должен знать, что критика со стороны послов страны, в которой они работают, считается крайним моветоном. Взгляд дипломата вряд ли поможет урегулировать существующие проблемы, однако может значительно ухудшить отношения стран.

Автор: Катерина Иванова
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