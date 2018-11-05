Хантсман пожаловался на спецслужбы РФ, заставляющие его уединяться с женой

Москва, 5 ноября. Американский посол в Москве Джон Хантсман дал интервью газете штата Юта The Deseret News, в котором рассказал о непростой службе дипломата в России.

В беседе с американскими журналистами Хантсман отметил, что у него есть все основания полагать, что его резиденция в Спасо-Хаус изобилует подслушивающими устройствами. По словам посла, это создает для него много трудностей во время разногласий с супругой.

По мнению американского дипломата, российские спецслужбы заставляют его уединяться с женой. Чтобы продолжить ссору в помещении без жучков, Хантсман ведет ее в посольство, где есть потаенная комната, защищенная от прослушки.

Кроме того, как оказалось в России послу США якобы угрожают.

«Они могут сделать жизнь довольно сложной многими способами, и такое происходило и продолжает происходить, — рассказывает Хантсман согражданам через The Deseret News. — Убивать домашних питомцев, прокалывать шины, оставлять какие-то вещи у вас в доме, просто чтобы напомнить, что «мы тут были». Это может возыметь психологическое действие, когда начинаешь чувствовать себя несколько более уязвимым».

Однако любопытно, что с момента переезда Хантсмана в Москву его неизменно видят на улицах столицы в компании роскошного породистого немца Сэми. Здоровье кобеля не вызывает сомнений. Загадкой остается, кто же из домашних питомцев якобы был измучен «российскими шпионами».

Также американец возмущен несговорчивостью русских. Это тоже вызывает некоторые удивления, так как задача послов как раз заключается в работе с вопросами, которые вызывают разногласия. Со сговорчивыми партнерами смогли бы работать многие.

Кроме того, Хантсман должен знать, что критика со стороны послов страны, в которой они работают, считается крайним моветоном. Взгляд дипломата вряд ли поможет урегулировать существующие проблемы, однако может значительно ухудшить отношения стран.