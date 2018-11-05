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Роухани: Иран заставит США пожалеть о санкциях

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Роухани: Иран заставит США пожалеть о санкциях

Тегеран, 5 ноября. Тегеран продолжит торговать нефтью вопреки санкциям США, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире телеканала Press TV. По словам лидера ИРИ, Вашингтон еще «пожалеет» о принятом решении.

«С единством и совместными усилиями мы​​​ обойдем санкции, мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну», — заявил Роухани.

По словам президента республики, США хотели свести к нулю продажи иранской нефти, но Тегеран не намерен приостанавливать продажу. Иран «прорвет» американские санкции и возобновит путь экономического процветания, добавил Роухани.

Напомним, в понедельник вступили в силу американские санкции против Ирана. Ограничения направлены против нефтяной активности ИРИ, но также санкции коснутся банковской сферы, судостроения, морских перевозок и еще ряда отраслей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции стали самыми жесткими из всех, что Вашингтон когда-либо вводил против Ирана. Кроме того, под ограничения могут попасть зарубежные компании, которые сотрудничают с Тегераном.

Автор: Софья Куликова
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