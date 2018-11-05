Дамаск, 5 ноября. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали нарушение прекращения военных действий в Сирии, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в размещенном на сайте министерства обороны России информационном бюллетене.

Про информации оборонного ведомства, российские военные зафиксировали один случай стрельбы в сирийской провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в Хараста-эль-Басаль провинции Дамаск, было выдано 300 продовольственных наборов.

Отмечается, что в течение суток соглашение о присоединении к режиму боевых действий не подписывалось.