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Сирия: Россия зафиксировала нарушение в Латакии

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Сирия: Россия зафиксировала нарушение в Латакии

Дамаск, 5 ноября. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали нарушение прекращения военных действий в Сирии, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в размещенном на сайте министерства обороны России информационном бюллетене.

Про информации оборонного ведомства, российские военные зафиксировали один случай стрельбы в сирийской провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в Хараста-эль-Басаль провинции Дамаск, было выдано 300 продовольственных наборов.

Отмечается, что в течение суток соглашение о присоединении к режиму боевых действий не подписывалось.

Автор: Дарья Смолина
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