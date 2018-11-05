Донбасс сегодня: артиллерия выжигает ДНР, бойцы ВСУ расстреливают друг друга, Киев «отменяет» выборы

Донбасс, 5 ноября. Украинские артиллеристы обстреляли южную территорию ДНР. Украинские СМИ манипулируют данными из социальных сетей. Бойцы ВСУ расстреливают друг друга и дезертируют с оружием. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки юг Донецкой народной республики обстреливался ВСУ из тяжелых (122 мм) артиллерийских установок, минометов и противотанковых гранатометов. На некоторых участках фронта силовики применяли штатное вооружение боевых машин и крупнокалиберных пулеметов.

В Луганской народной республике зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня (район Светлодарской дуги, поселки Желобок, Донецкий и Марьевка). Там ВСУ активно применяли 120-мм и 82-мм минометы и гранатометы.

Судя по сообщениям пресс-центра Операции объединенных сил Украины и украинских СМИ, армия народных республик Донбасса весьма эффективно работала на подавление огневых точек противника. Только за последние 24 часа украинские военные потеряли одного бойца, еще трое получили серьезные ранения. Киевские информационные ресурсы назвали данное положение дел «обострением на фронте», хотя боевая статистика не выказывает динамики к росту.

Небоевые потери ВСУ

В Центральной городской больнице прифронтового Дзержинска (украинская сторона) проходит лечение сержант Кольченко, который получил огнестрельное ранение ноги. Об этом сообщает разведка ДНР.

По предварительной информации, военнослужащий получил ранение во время ссоры с сослуживцем. Сам инцидент произошел на передовых позициях 58-й мотопехотной бригады в пригороде Дзержинска — селе Шумы. В какой-то момент пьяная ссора переросла в настоящую перестрелку, что и привело к кровавым последствиям. Командование бригады информацию об инциденте пыталось скрыть от штаба ООС, однако не вышло.

Еще одна небоевая потеря произошла в зоне ответственности Народной милиции ЛНР на позициях 14-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащий бригады 2 октября получил ранения при неосторожном обращении с оружием. Командованием бригады потеря показана как боевая.

Украинские бойцы дезертируют с оружием

Неуставные отношения в украинской армии приводят также к дезертирству в зоне Операции объединенных сил. С позиций 10-й горно-пехотной бригады в Крымском (Луганская область. — Прим. ФАН) дезертировали двое военных. Во время побега доблестные воины умыкнули с собой личное оружие — АК-74 и боеприпасы.

В вышестоящий штаб об инциденте не сообщили, поиски дезертиров ведутся силами самой бригады.

Украинские СМИ манипулируют выборами

«Две трети населения ОРДО не намерены идти на выборы», — к такому выводу пришли украинские средства массовой информации на основании данных голосований в некоторых сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Так, администрация сообществ задавала подписчикам простой вопрос: «Пойдете ли Вы на выборы главы ДНР 11 ноября?» В среднем 67% опрошенных ответили «нет».

Но являются ли опросы в социальных сетях показателем активности всего населения ДНР, с которым украинские СМИ и ассоциируют результаты? Простым языком — является ли выборка репрезентативной для получения ответа на вопрос: будут ли граждане ДНР голосовать?

На примере наибольшего количества проголосовавших в одном из сообществ (почти 3600 человек) мы посмотрели возрастную и географическую статистику участников опроса. Оказалось, что 72% участников опроса — лица, не достигшие 35 лет, а по географическому признаку тех, кто проживает на территории, которая юридически относится к Украине (в том числе ДНР и ЛНР. — Прим. ФАН), не более 65%.

Другими словами, более двух третей участников опроса являются традиционно пассивной в избирательном процессе молодежью; более трети — не являются жителями ДНР или ЛНР территориально, то есть относятся к категории, для которых ответ «не пойду голосовать» является ответом, схожим с «я не являюсь избирателем на этих выборах».

В конечном итоге из всего количества участвовавших в опросе людей мы получаем не более трети реальных граждан, обладающих правом голоса на выборах в республике, большинство из которых молодежь, которая, повторюсь, традиционно пассивна на любых выборах. Таким образом, выборка не репрезентативна и не является отражением настроений населения республики, как это хотели представить украинские СМИ.