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Обозреватель CNN обозвала Трампа «расистской свиньей» в прямом эфире

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Обозреватель CNN обозвала Трампа «расистской свиньей» в прямом эфире

Вашингтон, 5 ноября. Политический обозреватель CNN Анна Наварро обозвала президента США Дональда Трампа «расистской свиньей» в прямом эфире.

В эфире CNN обсуждался вопрос миграционной политики президента США. Журналистка высказала свое недовольство в адрес Трампа.

«Я думаю, что он расист, — заявила Наварро в прямом эфире. — Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками».

Обозреватель телеканала также особо подчеркнула, что ее можно смело «записать» в категорию людей, которые считают Трампа расистом, передает «Известия». Она назвала американского лидера «расистской свиньей», передает MediaITE.

Обозреватель CNN обозвала Трампа «расистской свиньей» в прямом эфире

Ранее экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что его бывший клиент неоднократно допускал расистские высказывания, пишет «Газета.ru».

Автор: Катерина Иванова
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