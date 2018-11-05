Оппозиция Черногории обратилась к Путину за помощью

Москва, 5 ноября. Черногорские оппозиционеры Андрия Мандич и Милан Кнежевич обратились к главам нескольких государств, в том числе к президенту России Владимиру Путину, с просьбой защитить их от политического преследования со стороны властей, сообщил ТАСС.

Депутаты парламента Черногории, представляющие ведущее оппозиционное движение страны «Демократический фронт», заявили, что против них на родине ведутся судебные процессы, которые, по их мнению, носят политический характер. Мандич и Кнежевич утверждают, что черногорское правительство забрало у них загранпаспорта, ограничив свободу передвижения и право на осуществления международной политической деятельности.

«Мы убеждены, что в Европе сегодня не существует столь гонимого политического союза, чьи лидеры проходят по нескольким судебным процессам, а его функционеры — в противозаконно назначенном многомесячном заключении при постоянном нарушении основных прав человека», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры попросили лидеров стран «своим авторитетом» помочь защитить Черногории принципы демократии, а также прекратить «кафкианское преследование» депутатов и движения.

Помимо Путина письмо от оппозиции получили французский и сербский лидеры Эммануэль Макрон и Александр Вучич, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, глава Европарламента Антонио Таяни и председатель Парламенской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Напомним, в Черногории Мандича и Кнежевича обвиняют в подготовке государственного переворота. По мнению власти, госпереворот был направлен против черногорского правительства премьер-министра Мило Джукановича, который взял курс на вступление страны в НАТО.