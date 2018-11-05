Украинский автобус столкнулся в Польше с четырьмя авто, есть раненые

Варшава, 5 ноября. В Польше недалеко от города Бохня в Малопольском воеводстве произошла авария с участием двухэтажного автобуса с Украины и четырех легковых автомобилей. Травмы различной степени тяжести получили семь человек.

Как сообщает Польское радио, среди пострадавших беременная женщина и двое детей. Прибывшие на место ДТП медики оказали им необходимую помощь, затем пострадавших доставили в больницу для уточнения диагноза.

Как сообщает газета «Известия», 72 пассажира украинского автобуса отделались легкими травмами, их доставили в школу в городе Прошувка, где они ожидают прибытия другого автобуса с Украины.