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Сирия сегодня: террористы ИГИЛ атаковали курдов в Дейр эз-Зоре, в Латакии восстановят старинное здание суда

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Боевики ИГИЛ

Сирия, 5 ноября. Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 устроили несколько атак на позиции курдских военизированных формирований в Дейр эз-Зоре. В провинции Латакия будет отреставрировано разрушенное войной столетнее здание суда. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Боевики атаковали курдов

Террористы группировки «Исламское государство» устроили несколько атак на позиции военизированного формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает агентство ANF.

Как стало известно, радикальные исламисты, используя плохую видимость во время песчаной бури, инициировали наступление на позиции SDF. Во время атаки террористы использовали несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, и смертников. Тем не менее курды были готовы к подобной тактике и успешно уничтожали заминированную технику еще на подходе к своим позициям. Во время перестрелки радикалы потеряли около 30 бойцов, после чего отступили.

Сирия сегодня: курды отбились от атак ИГ в Дейр эз-Зоре, в Латакии восстановят старинное здание суда

Ранее сообщалось, что террористам удалось вытеснить проамериканские силы SDF из пограничных с Ираком населенных пунктов провинции. В свою очередь сирийские дипломаты обвинили Вашингтон в том, что их подопечные позволили бандформированиям вновь выйти на сирийско-иракскую границу.

Старинное здание суда будет восстановлено

Столетнее здание городского суда города Хаффа (провинция Латакия), которое было взорвано боевиками во время войны, будет реконструировано к январю следующего года. Об этом рассказал мэр города Раед Ибрагим.

Здание, в котором ранее находился городской суд, было возведено примерно 100 лет назад. Оно выполнено в стиле классической восточной архитектуры и по внешнему виду напоминало дворец. После того, как радикалы захватили город, разграбили здание, они его подорвали.

Сирия сегодня: курды отбились от атак ИГ в Дейр эз-Зоре, в Латакии восстановят старинное здание суда

«Нам было очень важно сохранить стиль постройки, мы даже попросили на потолки установить старые деревянные балки, которые были раньше, ведь это центр города, его лицо, и я еще ребенком помню, что это было самое красивое здание в Хаффе. В январе городской суд приступит к работе», — подчеркивает глава города.

Руководящий строительными работами инженер Фади Жуль утверждает, что при реставрации будут использованы уцелевшие при подрыве старые камни. Полностью разрушенные блоки будут заменены на новые.

В Дейр эз-Зор доставили более 2 тонн гумпомощи

Российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон доставили в населенный пункт Маррат (провинция Дейр эз-Зор) около двух тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал глава Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Сирия сегодня: курды отбились от атак ИГ в Дейр эз-Зоре, в Латакии восстановят старинное здание суда

По его же словам, местные жители получили 450 продуктовых наборов общим весом 1,95 тонны. Более того, российские военные передали жителям района Шейх-Ахмед города Алеппо одноименной провинции адресную помощь. Туда было доставлено 15 наборов.

Савченко также сообщил, что на протяжении минувших суток фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Чемеков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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