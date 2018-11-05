Сирия сегодня: террористы ИГИЛ атаковали курдов в Дейр эз-Зоре, в Латакии восстановят старинное здание суда

Сирия, 5 ноября. Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 устроили несколько атак на позиции курдских военизированных формирований в Дейр эз-Зоре. В провинции Латакия будет отреставрировано разрушенное войной столетнее здание суда. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Боевики атаковали курдов

Террористы группировки «Исламское государство» устроили несколько атак на позиции военизированного формирования «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает агентство ANF.

Как стало известно, радикальные исламисты, используя плохую видимость во время песчаной бури, инициировали наступление на позиции SDF. Во время атаки террористы использовали несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, и смертников. Тем не менее курды были готовы к подобной тактике и успешно уничтожали заминированную технику еще на подходе к своим позициям. Во время перестрелки радикалы потеряли около 30 бойцов, после чего отступили.

Ранее сообщалось, что террористам удалось вытеснить проамериканские силы SDF из пограничных с Ираком населенных пунктов провинции. В свою очередь сирийские дипломаты обвинили Вашингтон в том, что их подопечные позволили бандформированиям вновь выйти на сирийско-иракскую границу.

Старинное здание суда будет восстановлено

Столетнее здание городского суда города Хаффа (провинция Латакия), которое было взорвано боевиками во время войны, будет реконструировано к январю следующего года. Об этом рассказал мэр города Раед Ибрагим.

Здание, в котором ранее находился городской суд, было возведено примерно 100 лет назад. Оно выполнено в стиле классической восточной архитектуры и по внешнему виду напоминало дворец. После того, как радикалы захватили город, разграбили здание, они его подорвали.

«Нам было очень важно сохранить стиль постройки, мы даже попросили на потолки установить старые деревянные балки, которые были раньше, ведь это центр города, его лицо, и я еще ребенком помню, что это было самое красивое здание в Хаффе. В январе городской суд приступит к работе», — подчеркивает глава города.

Руководящий строительными работами инженер Фади Жуль утверждает, что при реставрации будут использованы уцелевшие при подрыве старые камни. Полностью разрушенные блоки будут заменены на новые.

В Дейр эз-Зор доставили более 2 тонн гумпомощи

Российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон доставили в населенный пункт Маррат (провинция Дейр эз-Зор) около двух тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал глава Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его же словам, местные жители получили 450 продуктовых наборов общим весом 1,95 тонны. Более того, российские военные передали жителям района Шейх-Ахмед города Алеппо одноименной провинции адресную помощь. Туда было доставлено 15 наборов.

Савченко также сообщил, что на протяжении минувших суток фиксировались случаи нарушения режима прекращения огня боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.