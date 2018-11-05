Продажи автомобилей Haval возросли на российском рынке

Москва, 5 ноября. Продажи автомобилей китайского бренда Haval выросли на российском рынке.

За девять месяцев этого года продажи машин китайской марки возросли на 39 процентов по сравнению с таким же периодом за прошлый год. С января по сентябрь российские дилеры продали 1838 различных моделей автомобилей.

Хит продаж – среднеразмерный кроссовер Haval H6. В России автолюбители приобрели 1262 автомобиля, что составляет около 70 процентов от общего объема реализованных. Для россиян эта модель машины доступна с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Кроме того, можно выбрать передний или полный привод, механическую или автоматическую коробку передач.