«Не дождутся»: в Крыму назвали фантастами авторов плана по «возвращению» полуострова Украине

Симферополь, 5 ноября. Авторы так называемого плана по возвращению Крыма в состав Украины являются талантливыми фантастами, заявил депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет прокомментировал заявление эк-депутата Верховной рады Святослава Пискуна о том, что через три-четыре года жители Крыма сами захотят вернуться в состав Украины. Бывший украинский депутат также отметил в этом выступлении, что Киеву необходимо добиться от Москвы компенсации «убытков».

«Мы видим, что на Украине появилось очень много талантливых фантастов, — приводит слова Шеремета РИА Новости. — Правда, фантасты сумасшедшие, потому как здравому человеку не придет такое в голову [вернуть Крым в состав Украины]».

Депутат Госдумы подчеркнул, что реализовать в жизнь этот план нереально ни в настоящий момент, ни в будущем. Крымчанин также отметил, что Киев не имеет права ни на какие компенсации, так как 20 лет, пока регион находился под юрисдикцией Украины, его жителей «эксплуатировали, не вкладывали ни копейки в инфраструктуру полуострова, который находился в плачевном состоянии».

«Вытаскивали все: начиная от полезных ископаемых, заканчивая людскими и финансовыми ресурсами, — констатировал Шеремет. — Сейчас Крым развивается и никаких желающих стоять в очереди, чтобы вернуться назад в ту систему, не будет. Не дождутся. Крымчане досыта нахлебались коррупционной и кровавой украинской властью».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан, объявив полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».