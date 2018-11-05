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Канадец выиграл 9,6 млн долларов в национальную лотерею

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Канадец выиграл 9,6 млн долларов в национальную лотерею

Оттава, 5 ноября. Житель Канады выиграл в лотерею 9,6 млн долларов, он стал третьим счастливчиком, которому удалось сорвать большой куш, пишет издание Global News.

Билет был куплен в городе Лондон провинции Онтарио в Канаде. Еще один канадец выиграл 250 тысяч долларов, он приобрел билет через Интернет. Третий выигрышный билет на сумму 100 тысяч долларов купили в городе Тандер-Бей.

7 ноября канадская лотерея разыгрывает джекпот 5 млн долларов. Ранее сообщалось, что в октябре в США был сорван джекпот в размере 687 млн долларов. Имя счастливчика не называют.

Автор: Ирина Селезнева
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