Сирия, 5 ноября. Террористы ИГ1 обвинили США в использовании фосфорных боеприпасов в районе Хаджина на юго-востоке САР. Курды понесли потери в живой силе во время атаки ИГ в Дейр-эз-Зоре. Протестующих на Голанах разогнали слезоточивым газом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами в районе границы между Хамой и Идлибом; ответили на провокационные удары боевиков на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: обвинило коалицию США в использовании фосфорных боеприпасов в Хаджине на юго-востоке САР.

Курды: заявили о новой вылазке, проведенной в Африне на северо-западе Алеппо; понесли потери в результате нападения террористов ИГ у месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Стало известно о новой вылазке курдских «спящих ячеек» в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News со ссылкой на медиапорталы, подконтрольные Отрядам народной самообороны (YPG). Курдские радикалы подорвали один из автомобилей группировки «Файлак Аш-Шам» в районе шоссе, пролегающего недалеко от города Джандарис. В результате взрыва было уничтожено транспортное средство, а также убиты пять боевиков. Напомним, подпольная деятельность членов YPG на оккупированных протурецкими силами территориях началась в марте, после того как отряды «Сирийской свободной армии»** (ССА) и союзных ей группировкой захватили территорию Африна. Силы YPG действуют в рамках операции «Гнев оливок».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что накануне вечером произошли новые перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами незаконных вооруженных формирований в западной части региона. После того как джихадисты «Тахрир Аш-Шам» в очередной раз ударили по занимаемым САА районам, военнослужащие правительственных сил были вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам боевиков. Так, под обстрелом войск САР оказались позиции радикалов на окраине населенного пункта Аль-Мансура, в результате чего был нанесен урон обороне «Джебхат Ан-Нусры»1***.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о новых атаках террористов «Исламского государства» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Интернет-портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», утверждает, что джихадисты напали на группу бойцов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар. В ходе вооруженного противостояния был убит один из членов SDF, несколько курдских солдат были ранены. Еще одна вылазка состоялась у населенного пункта Шухейль, в результате чего погиб еще один из бойцов «демократических сил».

Кроме того, «Аль-Амак» заявляет о химической атаке, проведенной ВВС международной коалиции во главе с США в городе Хаджин. По данным медиапортала, военные самолеты западного альянса вновь нанесли удары по населенному пункту фосфорными боеприпасами. Напомним, ранее также отмечались случаи авианалетов США, в ходе которых был использован ядовитый белый фосфор. Дамаск обращался в Совбез ООН, призывая расследовать применение химоружия коалиционной авиацией и наказать виновных.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции, а также вблизи границы с соседней Хамой не утихают стычки между радикальными формированиями вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Как передает агентство новостей SOHR, под обстрелом артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии (САА) оказались расположения исламистов вблизи населенного пункта Сукейк. Отмечается, что части САР открыли огонь после ударов со стороны джихадистов. По информации новостного портала Al Masdar News, подразделения САА, развернутые в Идлибе, находятся в состоянии повышенной боевой готовности, поскольку боевики не прекращают провоцировать вооруженные столкновения, несмотря на то, что на линии соприкосновения сил сторон была сформирована демилитаризованная зона. Напомним, после встречи президентов Турции и России 17 октября, было принято решение о создании буферной зоны, которое было продиктовано необходимостью снижения напряженности на северо-западе САР. Тем не менее некоторые группировки отвергли предложенные условия, продолжив оказывать сопротивление.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационный портал Al Masdar News сообщает об итогах протестных акций, состоявшихся на территории Голанских высот, незаконно оккупированных Израилем. Напомним, сирийские и друзские семьи, проживающие в данном районе, выступали против проведения муниципальных выборов 30 октября. Митингующие сжигали избирательные бюллетени, проводили шествия с портретами Башара Асада и флагами Сирийской Арабской Республики (САР). Кроме того, демонстранты предпринимали попытки заблокировать входы на избирательные участки, однако были разогнаны израильской полицией при помощи слезоточивого газа. Напомним, в 1981 году Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над Голанами, что получило осуждение Генеральной Ассамблеи ООН, а также Совбеза ООН как нарушение международного права.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)