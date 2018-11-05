США восстановили действие санкций против Ирана

Вашингтон, 5 ноября. Американские санкции против Ирана, которые действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в 2015 году, вступили в силу.

Санкции США направлены не только против Тегерана, но и против зарубежных компаний, которые поддерживают связи с Ираном. В первую очередь ограничения направлены против нефтяной активности ИРИ. Также санкции коснутся банковской сферы, судостроения, морских перевозок и еще ряда отраслей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции стали самыми жесткими из всех, что Вашингтон когда-либо вводил против Ирана. По словам Трампа, ограничения уже оказывают «разрушительное воздействие» на иранскую экономику.

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в санкционный список внесены более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат сотрудничать с Ираном, рискуют попасть под вторую волну ограничений. Помпео заявил, что якобы США таким образом «поддерживают иранский народ» и заставляют власти «изменить злонамеренное повеление ИРИ».

Как сообщает RT, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран продолжит продавать нефть, несмотря на введение санкций США.