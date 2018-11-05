Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Первый в мире смартфон с гибким экраном представили в Китае

550
0 Оставить комментарий

Первый в мире смартфон с гибким экраном представили в Китае

Москва, 5 ноября. Китайская компания Royole показала первый в мире смартфон FlexPai с гибким дисплеем.

По словам  разработчиков устройства, технические характеристики FlexPai не имеют аналогов в мире. Гаджет представляет собой сочетание смартфона и планшета с 7,8-дюймовым сенсорным ультратонким, гибким дисплеем высокой точности. В дисплей встроено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов.

Разработчики отметили, что смарфтон может быть согнут под углом от 0 до 180 градусов. Примечательно, что в сложенном виде владельцы телефона могут делать фото, принимать звонки, ответить на которые можно с любой стороны экрана.

 

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.