Первый в мире смартфон с гибким экраном представили в Китае

Москва, 5 ноября. Китайская компания Royole показала первый в мире смартфон FlexPai с гибким дисплеем.

По словам разработчиков устройства, технические характеристики FlexPai не имеют аналогов в мире. Гаджет представляет собой сочетание смартфона и планшета с 7,8-дюймовым сенсорным ультратонким, гибким дисплеем высокой точности. В дисплей встроено более 20 миллионов светодиодов и почти 100 видов тонкопленочных многослойных материалов.

Разработчики отметили, что смарфтон может быть согнут под углом от 0 до 180 градусов. Примечательно, что в сложенном виде владельцы телефона могут делать фото, принимать звонки, ответить на которые можно с любой стороны экрана.