Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции ЛНР

Луганск, 5 ноября. Украинские силовики за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики обстрелам подверглись населенные пункты на территории ЛНР Нижнее Лозовое, Золотое-5, Марьевка, Голубовское, Желобок и Донецкий.

При обстрелах ВСУ применяли минометы калибром 120 и 82 мм, БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Всего было выпущено более 120 снарядов. В результате обстрелов никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал.

Напомним, Киев ввел войска на территорию Донбасса в 2014 году из-за отказа населения признать легитимность нового руководства страны, которое пришло к власти в результате госпереворота.