Вашингтон, 5 ноября. В США стали задумываться о последствиях расширения военно-политического блока НАТО в Восточной Европе, пишет The Washington Times.

В Вашингтоне опасаются, что это может привести к военному конфликту с Россией, поэтому требуют прекратить показательные выступления у российских границ. Журналист Тодд Вуд добавляет, что действия блока становятся более безумными, руководство «НАТО должны остановить», пока это не привело к ответным действиям РФ.

Вуд считает, что военная помощь Украине и Грузии не принесет никаких бонусов для альянса, поэтому не стоит рисковать жизнью американских солдат ради тех, кто не является гражданами США. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об активности НАТО в Восточной Европе.

Министр подчеркнул, что военные альянса отрабатывают боевые задачи наступательного характера. Напомним, что у берегов Норвегии военные НАТО проводят учения «Единый трезубец». Российские эксперты считают, что это демонстрация чрезмерной агрессии по отношению к России. При этом в блоке продолжают уверять, что угрозы для РФ нет.