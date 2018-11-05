«Как про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла»: в Сети высмеяли арест Киевом корабля с украинцами

Москва, 5 ноября. Интернет-пользователи высмеяли украинские власти, которые «в ответ на контрсанкции России» арестовали в порту Мариуполя «российское» судно Comet.

Ранее украинское издание «Таймер» сообщило, что Киев арестовал судно с тремя тысячами тонн продукции Алчевского металлургического комбината. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, задержание сухогруза — «ответ на российские санкции».

По информации издания, большая часть членов экипажа корабля – украинцы, на борту был лишь один россиянин – помощник капитана.

Кроме того, судно принадлежит компании из Нидерландов, ходит под флагом Либерии, управляется сингапурской компанией, а следовало в Бельгию.

«СМИ: Киев в ответ на российские санкции арестовал судно с украинцами: Хотели как лучше, получилось как всегда. Снова выставили себя на посмешище, арестовав не то судно», — написал пользователь

СМИ: Киев в ответ на российские санкции арестовал судно с украинцами: Хотели как лучше, получилось как всегда. Снова выставили себя на посмешище, арестовав не то судно. — Космаков Алексей (@alex_kosmakov) November 5, 2018

«В ответ на российские санкции Киев арестовал судно с украинцами» Боюсь предположить что будут делать эти невменяемые, если Россия введёт ещё ряд санкций. Начнут расстреливать собственное население?» — поинтересовался другой.

"В ответ на российские санкции Киев арестовал судно с украинцами"

Боюсь предположить что будут делать эти невменяемые, если Россия введёт ещё ряд санкций.

Начнут расстреливать собственное население?

‍ — Алина Гайдарова® (@alina_dirajvaj) November 5, 2018

«Это как про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла», — добавил комментатор.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко расширил санкционный список против российских юридических и физических лиц в конце весны этого года. В ноябре Москва ввела ограничительные меры в ответ на действия Киева. Введенные Россией санкции затронули сотни юрлиц и почти 70 украинских компаний.