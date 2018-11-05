Угроза Европе: эксперт назвал реальную цель визита Меркель в Киев

Киев, 5 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель нанесла визит в Киев и провела встречу с президентом Украины Петром Порошенко из-за опасения в преддверии парламентских и президентских выборов в стране, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, европейское сообщество опасается по поводу политической ситуации на Украине, в частности, Европа недовольна предвыборной борьбой в стране. Украинские особо радикальные элементы не брезгуют применением опасных мер для привлечения избирателей. Ищенко объяснил, что на данном этапе политические вопросы на Украине решаются преимущественно силой.

Также эксперт отметил, что помимо легальных политических сил в стране действуют и формально-государственные структуры. Подобные элементы готовы к любым способам приобретения и сохранения власти, в том числе силовым.

Киевское руководство не располагает точными данными о количестве вооружения, которое реально есть в стране у населения. Это обстоятельство вызывает особое опасение у европейских лидеров, ведь оружие может находиться в руках нежелательных сил, что создает прямую опасность Старому свету.

В совокупности все эти обстоятельства могут лишить Украину остатков стабильности, что создает угрозу для всей Европы. Европейские лидеры, в том числе Меркель, стараются повлиять на представителей украинских властей в преддверии выборов.

Напомним, Меркель посетила Киев с однодневным визитом. Канцлер ФРГ встретилась с президентом Украины Петром Порошенко и спикером Верховной рады Андреем Парубием. Меркель сделала ряд резонансных заявлений, в том числе насчет украинской ГТС. Канцлер пообещала, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится.