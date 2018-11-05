Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Москва, 5 ноября. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей при использовании такси и каршеринга. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Согласно сообщению ведомства, специалисты Роспотребнадзора будут консультировать население по вопросам оказания транспортных услуг и защиты прав потребителей при использовании такси и новой услуги, которая набирает популярность в крупных городах, – каршеринг. Обратиться в ведомство за помощью и консультацией можно с 5 по 19 ноября.

Телефоны и адреса консультационных центров размещены на сайте региональных управлений Роспотребнадзора.

В прошлом году за помощью специалистов Роспотребнадзора по вопросам оказания услуг такси обратились 3,5 тысяч человек. Большая часть вопросов касалась соблюдения прав пассажиров, обязанностей исполнителей данных услуг и нарушений правил перевозок. Специалисты помогли гражданам составить исковые и претензионные заявления.